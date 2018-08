Duizenden Nicaraguanen betuigen steun aan ontslagen artsen die gewonde betogers behandelden: "Misdadig om toegang tot medische zorg te weigeren" IB

05 augustus 2018

05u48

Bron: Belga 0 In Nicaragua zijn in de hoofdstad Managua duizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen het ontslag van een honderdtal personeelsleden van publieke ziekenhuizen die gewonde demonstranten hebben behandeld. Tegelijk vond er in Managua een tegenbetoging plaats waartoe was opgeroepen door de regering.

Een van de betogers die het ontslagen ziekenhuispersoneel steunen, is de voormalige minister van Gezondheid (1982-1985) Lea Guido. Wat president Daniel Ortega doet, is "gruwelijk" en "barbaars", zegt het voormalige lid van de regerende Sandinisten. "Het is misdadig om toegang tot medische zorg te weigeren."

Massale protesten

In Nicaragua vinden al sinds 18 april verspreid over het land massale protesten plaats, aanvankelijk tegen aangekondigde sociale hervormingen, maar al snel om het aftreden te eisen van Ortega, die ervan wordt beschuldigd het land als een dictatuur te leiden. De betogers worden hard aangepakt door de ordediensten en aanhangers van het staatshoofd. Volgens ngo's vielen al meer dan 300 doden en ruim 2.000 gewonden.