Duizenden neonazi's eren Hitler tijdens tweedaags festival

21 april 2018

14u46

Bron: Reuters

Honderden neonazi’s kwamen gisteren op de geboortedag van Adolf Hitler samen voor een tweedaags festival. Het 'Schild und Schwert'-festival vind plaats in Ostritz, een kleine Oost-Duitse stad. Het festival trekt vooral veel Oost-Europese extremisten aan.

In Ostritz (Duitsland) wordt dit weekend een groot politiekorps ingezet om geweld tijdens het 'Schild und Schwert'-festival (Shield and Sword of SS) te vermijden. Het festival eert Adolf Hitler en vindt plaats nabij de Poolse en Tsjechische grenzen. Het festival duurt tot en met zondag.

Politieke gebeurtenis

"Je zult de politie op elke hoek van elke straat zien staan", vertelde de plaatselijke politiechef aan een regionale krant. Honderden agenten uit verschillende staten houden gedurende het festival een oogje in het zeil. Ook de Poolse autoriteiten zetten extra patrouilles in. De politie arresteerde al een 31-jarige man die een illegale "Heil Hitler"-groet maakte.

In totaal zakten al een duizendtal neonazi’s af naar het festival in Ostritz. Organisatoren beweren dat het festival - met extreemrechtse muziek, toespraken, gevechtssporten, een tatoeageconventie en kraampjes - een politieke gebeurtenis is.

Geen plaats in maatschappij

"We kunnen niet toestaan dat neonazi's uit Duitsland en de rest van Europa komen feesten ter ere van de Führer's verjaardag," zei "Rechts Rockt Nicht" online. Ze riepen mensen op om zich te verzetten tegen het festival. “Een inhumane ideologie die Hitler en zijn daden verheerlijkt, heeft geen plaats in onze maatschappij", zeggen de organisatoren.

De tickets voor het tweedaagse festival kosten 45 euro. De line-up van Shield and Sword bestaat uit bands die gelinkt zijn aan extreemrechtse ideologieën. Op het programma staat ook een 'vechtnacht' gepland, genaamd "Kampf der Nibelungen".

"Leven is vechten", verklaart de website van het evenement. "Het waren te allen tijde jagers die hun stam en hun thuisland verdedigden."