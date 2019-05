Duizenden migranten vanuit Turkije aangekomen in Griekenland bvb

30 mei 2019

18u10

Bron: Belga 0 Griekenland ziet het aantal migranten dat uit Turkije komt toenemen, blijkt uit de cijfers voor mei. Tussen de 1ste en de 26ste arriveerden 13.606 mensen uit Turkije, 4.313 deden dat via land en 9.293 vaarden over. Dat zeggen de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Griekse kustwacht. In april kwamen 3.020 mensen in Griekenland aan vanuit Turkije, in mei 2018 waren het er 4.734.

De Europese Unie sloot in 2016 een akkoord met Turkije, dat alle migranten die illegaal uit Turkije naar de Griekse eilanden gaan en geen asiel krijgen, terug naar Turkije kunnen worden gestuurd.

In 2015 kwamen ruim 857.000 migranten uit Turkije naar Griekenland, in 2018 viel dat aantal terug op 50.000.



De zogenaamde "hotspots" op de Griekse eilanden, waar vluchtelingen en migranten in navolging van het akkoord tussen Turkije en de EU worden vastgehouden, zitten nog altijd overvol. Om deze te ontlasten brengt de regering in Athene mensen naar kampen op het vasteland.