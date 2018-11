Duizenden migranten van de migrantenkaravaans hebben asiel aangevraagd in Mexico Redactie

07 november 2018

07u14

Bron: Belga 0 Duizenden Centraal-Amerikanen die deel uitmaken van verschillende migrantenkaravaans richting de Verenigde Staten, hebben asiel aangevraagd in Mexico. Het Mexicaanse ministerie van Binnenlandse Zaken kreeg tot nu toe 3.230 aanvragen binnen, zo deelde het mee.

Van de aanvragers kregen er al zowat 2.700 tijdelijke papieren. Daarmee kunnen ze werk zoeken in het land, terwijl ze wachten op een definitieve beslissing.

De voorbije maanden zijn duizenden mensen uit Guatemala, Honduras en El Salvador het geweld in hun land ontvlucht. Ze vormen drie karavaans van migranten die hopen de Verenigde Staten binnen te kunnen. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt ermee de mensen manu militari tegen te houden aan de grens.

De eerste migrantenkaravaan omvat 2.000 tot 4.300 mensen afkomstig uit Honduras. Zij verblijven momenteel in een stadion in Mexico-Stad. De groep is nog bijna 1.000 kilometer verwijderd van de VS. Een tweede karavaan, van 1.500 à 2.000 mensen, is aangekomen in Tapanatepec, in de zuidelijke staat Oaxaca. Een derde groep, bestaande uit 2.000 mensen uit El Salvador, bevindt zich nog 250 kilometer zuidelijker.