Duizenden mensen zitten vast op strand door oprukkende bosbranden in Australië IB

31 december 2019

02u10

Bron: news.com.au, The Guardian, New Zealand Herald 4 In de Australische staat Victoria zitten zeker vierduizend mensen wegens de oprukkende bosbranden vast op een strand in Mallacoota, in het oosten van de staat Victoria. De brandweer had de mensen opgeroepen naar de zee te komen op het moment dat de brandweerwagens hun sirenes lieten afgaan in de stad. Dat gebeurde rond half negen 's morgens lokale tijd.

De brandweer laat weten enkel degenen die op het strand zijn te kunnen beschermen. Wie nog in het stadje Mallacoota zelf is, is op zichzelf aangewezen. Mallacoota ligt in de door de bosbranden bedreigde regio East Gippsland, een gebied half zo groot als België ten oosten van Melbourne, dat een populaire vakantiebestemming is. Onder de mensen op het strand zijn zowel inwoners van het stadje als toeristen.

Geen evacuatiebevel

In tegenstelling tot andere steden in de regio, was voor Mallacoota de afgelopen dagen geen evacuatiebevel afgekondigd. Volgens Andrew Crisp, hoofd van de Country Fire Authority in Victoria, komt dat doordat er branden ten westen en ten noordwesten van de stad woedden, waardoor de inwoners en toeristen het stadje niet op een veilige manier konden verlaten.

Matt Manning is on a boat 3km from #Mallacoota. There are four people and a dog on board. These photos are from early this morning. pic.twitter.com/HNUviZqqTd Helen Davidson(@ heldavidson) link

Op beelden is te zien dat de lucht boven Mallacoota inktzwart en dieprood is. “Het lijkt wel middernacht", zeggen mensen die op het strand vastzitten in de Australische media en op sociale media. “Het donker in Mallacoota is surrealistisch. Het is bijna pikzwart hier, terwijl het een prachtige zonnige ochtend zou moeten zijn", schrijft een man op Twitter. In de Australische media doen berichten de ronde dat de mensen inmiddels ook de opdracht gekregen hebben om zich in de zee te begeven. Sommige mensen wachten het verloop van het vuur af in hun boot op veilige afstand van de kust.

The darkness in #Mallacoota is utterly surreal. Not far off pitch black when this should be a beautiful sunny morning. pic.twitter.com/1tY1i4PZfi Brendan(@ brendanh_au) link

Zeven mensen vermist

In totaal woeden er op dit moment acht grote branden in de Australische staat Victoria, die de hele East Gippsland regio bedreigen. Vier mensen zijn in de staat vermist, premier Daniel Andrews zegt dat hij “vreest voor hun veiligheid, aangezien ze zich in een gevaarlijk gebied bevinden en we niet weten waar ze zijn.” In buurstaat New South Wales worden nog drie mensen vermist, onder wie Transportminister Andrew Constance van New South Wales. In beide staten zijn voor meerdere gebieden noodwaarschuwingen uitgegeven.

Volgens de autoriteiten zijn er in de hele regio East Gippsland in Victoria al verschillende huizen ten prooi gevallen aan het vuur. In totaal zitten nu 5.700 huizen zonder elektriciteit. Ruim 200.000 hectare land in de regio is al afgebrand.

In totaal zijn in het hele land al tien mensen om het leven gekomen door de hevige bosbranden, die al sinds september woeden. De bestrijding van het vuur verloopt zeer moeizaam door de ongunstige weersomstandigheden.

This picture just in from family boarding boat in #Mallacoota #MallacootaFires approx time of photo 9:45am pic.twitter.com/WJEQScDp9f Bradley Deacon 🇦🇺(@ BradleyWDeacon) link

Footage from Betka Road, facing towards Betka Beach, south of the Mallacoota CBD, taken by a resident. Posting with permission. #vicfires pic.twitter.com/laSN0aGQ26 Luke Henriques-Gomes(@ lukehgomes) link

10:30am update from Dad at the wharf in Mallacoota - “fire front not far away” #Mallacoota #bushfirecrisis pic.twitter.com/MvgeiZqujM bluesfestblues(@ bluesfestblues) link

this is government warning for #Mallacoota: pic.twitter.com/egbHHyDeD7 Gordon Maloney(@ gordonmaloney) link