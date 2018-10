Duizenden mensen protesteren tegen ontbossing in omstreden Duits bos AV

06 oktober 2018

16u29

Bron: BELGA 4 In het Bos van Hambach, in het westen van Duitsland, zijn vandaag duizenden manifestanten samengekomen om te protesteren tegen ontbossing om de ontginning van bruinkool mogelijk te maken. Zo'n 50.000 mensen kwamen volgens BUND, de Duitse federatie voor het milieu en natuurconservatie, opdagen.

In september kwam het nog tot opstootjes in het bos, toen de politie een boomhuttenkamp dat er jaren was, begon te ontruimen. Sommige hutten waren tot 25 meter hoog in de bomen opgetrokken. Begin deze week werden de laatste manifestanten uit de boomhutten gehaald. Sindsdien mogen mensen het bos weer betreden, maar ze mogen geen boomhutten meer bouwen, aldus de politie.

Bruinkoolontginning

De Duitse energiereus RWE, die eigenaar is van het bos, wil honderd hectare van het bos ruimen om er bruinkool te winnen, een van de meest vervuilende fossiele brandstoffen. Maar het bos bestaat uit eeuwenoude beuken en eiken en is de biotoop van een beschermde vleermuissoort. Verder eisen de manifestanten een volledige stopzetting van alle bruinkoolontginning.

Gisteren besliste een rechtbank om de ontbossing tijdelijk op te schorten, na een klacht van BUND.