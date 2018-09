Duizenden mensen protesteren tegen militair offensief in Syrische provincie Idlib JL

07 september 2018

16u27 2 Duizenden mensen hebben in de Syrische provincie Idlib geprotesteerd tegen het militaire offensief dat verwacht wordt op het bolwerk van rebellen . In de gelijknamige provinciehoofdstad droegen betogers vlaggen van oppositiegroepen en spandoeken met opschriften als "Ik ben een burger van Idlib en heb het recht in waardigheid te leven".

Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten sprak van tienduizenden betogers in de hele provincie en naburige rebellengebieden. In Idlib leven zowat drie miljoen burgers, onder wie vluchtelingen uit andere delen van Syrië.

Het Syrische leger heeft troepen samengetrokken en bereidt een aanval voor op de regio in het noordwesten van het land. In die regio zitten tienduizenden gewapende mannen, onder wie veel extremisten. Ze worden gedomineerd door Hay'at Tahrir al-Sham, een tak van Al Qaida. Tegelijkertijd vergaderen in Teheran de presidenten van Turkije, Rusland en Iran over het lot van het laatste grote rebellenbolwerk in Syrië.