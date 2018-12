Duizenden mensen protesteren in Tel Aviv tegen geweld op vrouwen kv

04 december 2018

21u51

Bron: Belga 0 In de Israëlische hoofdstad Tel Aviv zijn vanavond duizenden mensen op straat gekomen om geweld tegen vrouwen aan te klagen. De betoging is een reactie op de dood van twee meisjes vorige week, zo melden lokale media.

Volgens de organisatoren zijn zowat 20.000 mensen samengekomen op het Rabinplein, in het centrum van de hoofdstad. De demonstranten blokkeren ook grote kruispunten in de buurt van het plein. Vrouwelijke betogers hebben borden en spandoeken bij zich. Daarop staan in het Hebreeuws en Arabisch boodschappen geschreven als "vrouwen worden gedood. En de regering zwijgt".

Ook in Jeruzalem vinden kleinere protestacties plaats. Daar liggen vrouwelijke activisten op straat, gedrenkt in nepbloed.



Verschillende vrouwenorganisaties roepen de regering intussen op om zowat 68 miljoen dollar te investeren in een programma voor de bescherming van vrouwen. De regering had al in 2017 beloofd om dat bedrag over te maken, maar tot nu toe is dat niet gebeurd.

De acties zijn het gevolg van twee dodelijke incidenten die zich vorige week voordeden. In Tel Aviv stierf een twaalfjarig meisje nadat ze in elkaar zou geslagen zijn door de ex-vriend van haar moeder. In het noorden van het land werd ook een meisje van 16 dood aangetroffen, dat enkele dagen eerder vermist was geraakt. De politie heeft verschillende verdachten opgepakt.