Duizenden mensen proberen door orkaan verwoeste Bahama’s te ontvluchten kv

07 september 2019

04u07

Bron: Reuters 1 Honderden mensen zijn vrijdag per boot het eiland Great Abaco in de Bahama’s ontvlucht. Duizenden anderen probeerden aan boord te geraken van een cruiseschip dat het eiland Grand Bahama verliet. Ze proberen allemaal te ontkomen aan de catastrofale nasleep van orkaan Dorian.

Dorian is de krachtigste orkaan die sinds de metingen over de eilandengroep raasde. Volledige wijken werden met de grond gelijk gemaakt en noodzakelijke infrastructuur, zoals landingsbanen en een ziekenhuis, werd verwoest.

Evacuaties

In de stad Freeport op het eiland Grand Bahama probeerden duizenden mensen aan boord te geraken van een schip van Bahamas Paradise Cruise Line dat een gratis overtocht naar Florida aanbood voor iedereen die over de noodzakelijke Amerikaanse immigratiedocumenten beschikte.



Een boot bracht 250 inwoners van het verwoeste Abaco over naar Nassau, de hoofdstad van de Bahama’s op het westelijke eiland Providence, dat minder te lijden had onder de orkaan. Een andere boot met nog eens honderden opvarenden zou onderweg zijn, bericht een lokaal radiostation op gezag van een woordvoerder van het Nationaal Agentschap voor Rampbeheer (NEMA).

De Amerikaanse kustwacht, die samenwerkt met NEMA, heeft al 295 mensen gered sinds Dorian begon, zegt de Amerikaanse ambassade in Nassau op Twitter.

Daarnaast zijn nog eens ongeveer 200 mensen per vliegtuig uit Abaco geëvacueerd. “Gratis evacuaties per vliegtuig met Bahamasair vanuit Abaco zijn (donderdag) begonnen en gaan door tot alle inwoners van Grand Bahama en Abaco die willen vertrekken weg zijn van de eilanden”, tweette premier Hubert Minnis.

Honderden vermist

Honderden en mogelijk duizenden mensen zijn nog steeds vermist in het land met zo’n 400.000 inwoners. De autoriteiten delen mee dat de dodentol, die momenteel op 43 staat, vermoedelijk nog verder zal oplopen naarmate er meer lichamen geborgen worden in het puin en het water. Volgens de medische stafchef van het Princess Margaret Hospital in Nassau zullen er twee 13 meter lange koelwagens nodig zijn om alle lichamen die naar verwachting geborgen zullen worden, in te bewaren. “We hebben veel lijkzakken besteld”, zegt dr. Caroline Burnett-Garraway.

Hulpverlening

Hulporganisaties proberen artsen, verpleegkundigen en medisch materiaal naar de zwaarst getroffen gebieden te krijgen en helpen de overlevenden aan voedsel en veilig drinkwater. Onder de gewonden bevinden zich mensen met breuken, hoofdwonden, diepe snijwonden, huiduitslag en uitdroging.

Er is momenteel een erg hoog risico op de uitbraak van diarree en ziektes die via het water worden overgebracht, omdat het drinkwater mogelijk besmet is met afvalwater, zegt de Pan American Health Organization, die de situatie voor sommigen op Abaco “wanhopig” noemt.

Volgens de VN hebben 70.000 mensen op de eilanden een dringende nood aan voedsel, water en onderdak. Het VN-voedselhulpprogramma voert opslagcontainers, generatoren, prefabkantoren en satellietmateriaal in, alsook acht ton kant-en-klare maaltijden.