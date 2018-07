Duizenden mensen op de vlucht door bosbranden in Californië: noodtoestand afgekondigd op enkele plaatsen jv

07 juli 2018

23u07

Bron: Reuters, Belga 0 Hevige bosbranden hebben in de Amerikaanse staat Californië duizenden mensen op de vlucht gejaagd. Sterke winden en een temperatuur van 38 graden en meer hebben al 20 huizen in de as gelegd in Santa Barbara County. Net als in San Diego County heeft de gouverneur er de noodtoestand uitgeroepen.

Het westen van de Verenigde Staten heeft al meer dan drie dozijn bosbranden te verwerken gekregen. In Santa Barbara brak het vuur gisteren uit. Meer dan 2.000 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd uit hun huizen. Duizenden anderen zitten zonder stroom. Door het uitroepen van de noodtoestand krijgt de brandweer nu extra middelen om het vuur te bestrijden.

Jaargemiddelde

Er is dit jaar al meer dan 1,17 miljoen hectare afgebrand in de regio en dat is nu al meer dan het jaargemiddelde van de laatste tien jaar, dat 971.000 hectare bedraagt. Dat blijkt uit cijfers van het National Interagency Fire Center.





Vrijdag werden ook de resten gevonden van een ongeïdentificeerd persoon vlakbij een huis dat helemaal in de vlammen was opgegaan door een bosbrand die donderdag uitbrak aan de grens van Californië en Oregon. Het zou gaan om het eerste dodelijke slachtoffer door bosbranden van dit seizoen.

Het westen van de Verenigde Staten kreunt al enkele dagen onder een loden hitte. De sterke wind wakkert de branden nog aan. Het kwik bereikte gisteren nieuwe records, met meer dan 40 graden in Los Angeles, Phoenix en Las Vegas.