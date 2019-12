Duizenden mensen ontheemd na luchtaanvallen in Syrië ADN

18 december 2019

17u08

Bron: Belga 0 Duizenden mensen in de Syrische regio Idlib zijn in de afgelopen 24 uur richting de Turkse grens gevlucht na meerdere luchtaanvallen van Syrische regeringstroepen en Rusland. Het Syrische Observatorium van de Mensenrechten, een ngo die opereert vanuit Groot-Brittannië, spreekt over 8.000 ontheemde personen, volgens een rapport van het Turks persbureau Anadolu zijn het er 12.000.

Idlib is het laatste grote bolwerk van de rebellen in Syrië. De Syrische regering van president Bashar al-Assad is in april met bondgenoot Rusland een offensief gestart in de provincies Hama en Idlib. De Syrische strijdkrachten hebben sindsdien heel wat grondgebied teruggewonnen van de rebellen.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten spreekt van "gewelddadige en willekeurige" bombardementen door Syrische en Russische gevechtsvliegtuigen. Veel gezinnen zijn hun huizen ontvlucht en zijn naar vluchtelingenkampen getrokken.



De Verenigde Naties kan het aantal niet bevestigen maar spreekt wel van een "aanzienlijke" ontheemding van het zuiden van Idlib naar het noorden, aldus woordvoerder David Swanson van het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA).