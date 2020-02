Duizenden mensen ondanks coronavirus naar massabruiloft in Zuid-Korea ADN

07 februari 2020

11u37

Bron: ANP 1 Mensen vanuit de hele wereld zijn ondanks het nieuwe coronavirus vandaag op een massabruiloft in Zuid-Korea samengekomen. Ruim 30.000 mensen kwamen af op het grootse evenement in Gapyeong, net buiten hoofdstad Seoul.

Zeker 6.000 koppels trouwden voor het eerst, de anderen hertrouwden of woonden de massabruiloft, die uitging van de zogenoemde Verenigingskerk, bij als gast.

In Zuid-Korea vinden vaker zulke massabruiloften vanuit de Verenigingskerk plaats. Deze kerk werd in 1954 gesticht door de omstreden dominee Sun Myung-moon, die in 2012 overleed. Moon zag zichzelf als opvolger van Jezus.



De kerk - beter bekend als de Moonsekte - staat gekend om haar agressieve bekeringsmethodes en om haar massabruiloften waar koppels - die elkaar vaak nog maar net hebben ontmoet en ook soms niet dezelfde taal spreken - eeuwige trouw beloven.

Mondmaskers

In Zuid-Korea zijn momenteel 24 mensen besmet met het coronavirus.

Bruidegom Lee Kwon-seok heeft “geen moment overwogen” om zijn trouwerij vanwege het besmettelijke virus uit te stellen. "Ik ben erg blij om bij deze gezegende bruiloft aanwezig te zijn", zei hij. Kwon-seok en zijn vrouw droegen wel allebei een mondkapje. Hij een zwarte, passend bij zijn zwarte trouwpak. Zij een witte, omdat ze als bruid een witte jurk droeg.



Niet iedereen droeg een mondmasker. "Ik wil mooi zijn voor mijn man, dus heb geen mondmasker opgezet", zei een bruid uit het West-Afrikaanse Benin.

Wereldwijd zijn zeker 31.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus. In China, waar de ziekte voor het eerst uitbrak, overleden intussen 630 mensen aan de gevolgen ervan.