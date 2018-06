Duizenden mensen nemen in Londen deel aan anti-brexitmars KVE

23 juni 2018

15u45

Bron: Belga 0 In de straten van Londen zijn vandaag, exact twee jaar na het brexitreferendum, duizenden mensen samengestroomd om deel te nemen aan een anti-brexitmars. Dat melden diverse Britse media online. De manifestanten trekken in Westminster van Pall Mall naar het parlementsgebouw. Organisator van de mars is de anti-brexitcampagne People's Vote.



De betogers ijveren voor een tweede referendum. People's Vote maakt zich sterk dat de Brexit "geen gedane zaak" is en roepen de Britten op "om hun stem luid te laten horen". De organisatie hoopt met het initiatief de druk op de Britse premier Theresa May en Labour-partijleider Jeremy Corbyn op te voeren.

"Halfslachtige brexit"

Aan de andere kant van het spectrum haalde brexiteer Boris Johnson gisteren in de krant The Sun nog hard uit naar de premier. Hij waarschuwde May voor een "halfslachtige brexit". Het volk "wil niet zo'n soort van hopeloos compromis (...) waarin we ons half in en half uit een politiek niemandsland bevinden, met geen enkele minister meer rond de tafel in Brussel maar wel gedwongen om de EU-wetten te gehoorzamen", aldus Johnson.



Op 23 juni 2016 kozen de Britten er in een referendum met een krappe meerderheid van 52 procent voor om de EU te verlaten. De onderhandelingen tussen Brussel en Londen over de uitstap verlopen moeizaam. Eind maart 2019 wil Groot-Brittannië de Unie verlaten.