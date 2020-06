Duizenden mensen in Zürich op straat tegen racisme IB

13 juni 2020

23u59

Bron: Belga 0 In verschillende steden in Zwitserland hebben talrijke mensen tegen racisme geprotesteerd. Alleen al in Zürich trokken meer dan 10.000 mensen de straat op, zo heeft de politie bekendgemaakt. Er waren ook protesten in onder meer Luzern en Sankt Gallen.

De politie wees de deelnemers in Zürich er meermaals op af te zien van de protesten. Bijeenkomsten van meer dan 300 personen zijn immers verboden door de coronamaatregelen. Tegelijk zeiden de agenten begrip te hebben voor de beweegredenen van de manifestanten.

De meesten waren gekleed in het zwart. Ze hadden borden bij zich met teksten als 'Black Lives Matter', 'Racism is a Pandemic Too' en 'I Can't Breathe'. Het ging er vreedzaam aan toe, maar aan het eind van de middag werd de sfeer toch wat grimmiger. Agenten werden er bekogeld.

lees verder onder de foto:

Ook in Bern waren duizenden mensen op de been voor een protestactie bij de regerings- en parlementsgebouwen. De actie verliep gemoedelijk. In Genève, waar eerder deze week 10.000 Zwitsers demonstreerden, bleef het ditmaal stil op straat.

In Lausanne werd met toestemming van de overheid wel actie gevoerd. De organisatie wilde daar aandacht vragen voor de dood van drie zwarte mannen in de afgelopen vier jaar waarbij de politie een kwalijke rol speelde.

Sinds de dood van George Floyd eind mei in de Amerikaanse stad Minneapolis, vinden in vele steden protesten plaats tegen politiegeweld en racisme.