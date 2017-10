Duizenden mensen in Malta protesteren tegen moord op onderzoeksjournaliste MV

19u24

Bron: Belga 1 REUTERS In Malta zijn zondag duizenden mensen op straat gekomen om de moord op de onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia aan te klagen. De betogers eisen onder meer het ontslag van de procureur-generaal en van het hoofd van de politie.

De 53-jarige Daphne Caruana Galizia kwam vorige maandag om het leven door een autobom. De journaliste had in de lente van dit jaar nog een schandaal blootgelegd rond de zogenaamde Panama Papers. Daarbij beschuldigde ze ook medewerkers van premier Joseph Muscat.



Volgens Michael Briguglio, een van de organisatoren van het protest, heeft die gebeurtenis een vertrouwenscrisis veroorzaakt. "Er is angst in het land", zo zegt hij. "De staat is er niet in geslaagd Daphne te beschermen. De staat beschermt ons niet."



Briguglio vindt dat premier Muscat de politiecommissaris en het hoofd van het parket nu de laan uit moet sturen.





