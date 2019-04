Duizenden mensen getroffen door zware overstromingen in Brazilië Daimy Van den Eede

06 april 2019

07u59

Bron: AP 0

In het oosten van Brazilië, in de stad Teresina, zijn zeker drie mensen omgekomen bij zware overstromingen. In totaal zijn meer dan 3.500 anderen getroffen. In een nacht tijd viel er zo’n 77 millimeter regen, wat grote modderstromen veroorzaakte. Volgens meteorologen zal er ook de komende dagen nog veel regen vallen in de getroffen regio.