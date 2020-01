Duizenden mensen geëvacueerd na uitbarsting vulkaan op Filipijnen AW

12 januari 2020

12u25

Bron: Belga 0 Op de Filipijnen is de vulkaan Mount Taal uitgebarsten. De vulkaan, gelegen ten zuiden van de hoofdstad Manilla, spuwt as uit tot 1 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben duizenden mensen uit hun huizen geëvacueerd.

Een enorme wolk van witte en grijze as stijgt op uit de krater van Mount Taal, gelegen in de provincie Batangas en 66 kilometer ten zuiden van Manilla. Volgens lokale functionarissen zijn ongeveer 6.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen rond de vulkaan. Tientallen toeristen moesten het gebied verlaten. De uitbarsting werd gevolgd door aardbevingen later op de dag.

Mount Taal is de tweede meest actieve vulkaan op de Filipijnen en een populaire toeristische bestemming wegens zijn schilderachtig kratermeer. Hij is de enige vulkaan ter wereld die gelegen is op een eiland in een meer.

(Lees verder na de foto)

Dodelijkste uitbarsting

De vulkaan barstte sinds 1572 in totaal 33 keer uit. De laatste grote uitbarsting was in oktober 1977 en de dodelijkste uitbarsting was in 1911, waarbij meer dan 1.300 mensen om het leven kwamen.