Duizenden mensen geëvacueerd na uitbarsting vulkaan op Filipijnen

12 januari 2020

12u25

Bron: Belga 28 Op de Filipijnen is de vulkaan Mount Taal uitgebarsten. De vulkaan, gelegen ten zuiden van de hoofdstad Manilla, spuwt as uit tot 1 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben duizenden mensen uit hun huizen geëvacueerd.

Een enorme wolk van witte en grijze as stijgt op uit de krater van Mount Taal, gelegen in de provincie Batangas en 66 kilometer ten zuiden van Manilla. Volgens lokale functionarissen zijn ongeveer 6.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen rond de vulkaan.

Tientallen toeristen moesten het gebied verlaten. Het vliegverkeer van en naar de hoofdstad Manilla, dat ongeveer 100 kilometer van de vulkaan ligt, is tijdelijk stilgelegd, zo meldt de Filipijnse luchtvaartautoriteit. Passagiers wordt aangeraden contact te zoeken met de luchtvaartmaatschappijen waarbij zij geboekt hebben.

Mount Taal is de tweede meest actieve vulkaan op de Filipijnen en een populaire toeristische bestemming wegens zijn schilderachtig kratermeer. Hij is de enige vulkaan ter wereld die gelegen is op een eiland in een meer.

Dodelijkste uitbarsting

De Mount Taal wordt gezien als een van de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië. Tot op heden zijn 35 uitbarstingen bekend, die hebben geleid tot meerdere dodelijke slachtoffers.

In januari 2018 werden in de Filipijnen tienduizenden mensen geëvacueerd toen de Mayon uitbarstte, een vulkaan op het grootste Filipijnse eiland Luzon.

De laatste grote uitbarsting was in oktober 1977 en de dodelijkste uitbarsting was in 1911, waarbij meer dan 1.300 mensen om het leven kwamen.