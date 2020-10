Duizenden mensen geëvacueerd na explosie munitiedepot in Rusland IB

07 oktober 2020

23u51

Bron: ANP 1 De Russische autoriteiten hebben na explosies in een munitiedepot in de regio Rjazan, ten zuidoosten van Moskouw, zo'n 2.300 mensen geëvacueerd. Het gaat om inwoners van nabijgelegen dorpen. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen, wel raakten zeker vijf mensen gewond.

De ontploffingen in het depot zijn volgens de autoriteiten veroorzaakt door een natuurbrand. Militairen zouden eerst zelf nog hebben geprobeerd het vuur te blussen, maar moesten zich uiteindelijk terugtrekken.

Inmiddels proberen honderden brandweerlieden de brand onder controle te krijgen. Het ministerie van Noodsituaties meldt dat versterkingen zijn gestuurd vanuit de regio Moskou.

Zeker vijf gewonden

Door de explosies raakten zeker vijf mensen gewond, maar voor zover bekend kwam niemand om het leven. Het Russische Onderzoekscomité, een soort Openbaar Ministerie, onderzoekt of de regels over het opslaan van wapentuig is overtreden.

De gouverneur van het gebied noemde de situatie "complex", maar zei ook dat het ergste inmiddels achter de rug is.

