Duizenden mensen geblokkeerd op cruiseschepen in Australië vanwege coronacrisis

25 maart 2020

14u22

Duizenden passagiers van drie cruiseschepen die zich voor de westkust van Australië bevinden, krijgen geen toestemming om aan land te gaan. De regionale overheid wil voorkomen dat de reizigers het coronavirus meebrengen.

Twee schepen, de Artania en de Magnifica, bevinden zich bij de haven van Fremantle vlak bij de stad Perth. Een derde schip, de Vasco de Gama, is nog onderweg naar die haven.

De passagiers en bemanningsleden zullen in geen enkel geval toelating krijgen om hier rond te lopen Mark McGowan, eerste minister deelstaat West-Australië

“De passagiers en bemanningsleden zullen in geen enkel geval toelating krijgen om hier rond te lopen", zegt Mark McGowan, de eerste minister van de deelstaat West-Australië.



De Magnifica, met ongeveer 1.700 passagiers aan boord, had dinsdag wel nog kunnen bijtanken in de havenstad Fremantle, dichtbij Perth. Van daaruit zette het schip de reis voort richting Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. Al snel moest het schip rechtsomkeer maken, omdat de bemanningsleden het bericht kregen dat ook in Dubai niet mag worden aangemeerd.

In quarantaine

De Australische overheid heeft intussen een deel van de 800 passagiers op de Artania getest, nadat 25 opvarenden te maken kregen met ademhalingsproblemen.

De 800 Australiërs op het schip Vasco de Gama, dat vrijdag zou moeten aankomen, zullen dan weer in quarantaine worden geplaatst in de buurt van het Australische eiland Rottnest. De 150 andere passagiers moeten voorlopig aan boord blijven.