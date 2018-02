Duizenden mensen eisen ontslag Oekraïense president Porosjenko IB

05 februari 2018

04u31

Bron: Belga 0 Duizenden manifestanten hebben zondag in de Oekraïense hoofdstad Kiev het ontslag geëist van president Petro Porosjenko. Het protest werd aangevuurd door de Georgische ex-president Micheil Saakasjvili, zeggen Oekraïense media.

De organisatoren van de betoging roepen op tot een nationale 'Mars voor de toekomst' op 18 februari. Saakasjvili, die in september illegaal het land in kwam, had volk opgetrommeld tijdens bijeenkomst in het hele land voor een anticorruptiecampagne die Porosjenko viseert. De Georgische ex-president is momenteel stateloos, nadat Oekraïne hem in juni zijn Oekraïens staatsburgerschap had afgenomen. Eerder raakte hij al zijn Georgische nationaliteit kwijt.

Corruptie

Porosjenko hielp Saakasjvili om gouverneur te worden van de belangrijke Oekraïense regio Odessa aan de Zwarte Zee in 2015. Maar Saakasjvili nam achttien maanden later ontslag, en beschuldigde Porosjenko van corruptie.

Een rechtbank in Georgië veroordeelde Saakasjvili recent tot drie jaar gevangenis vanwege ambtsmisbruik tijdens zijn presidentschap van 2004 tot 2013. Die bestuursperiode werd gekenmerkt door de oorlog met Rusland in Zuid-Ossetië in 2008.

Intussen is Saakasjvili in Oekraïne beschuldigd van een steun aan een criminele organisatie in een coup tegen Porosjenko. De steenrijke zakenman kwam in 2014 aan de macht na Euromaidan.