Duizenden mensen demonstreren in Parijs, rellen uitgebroken IB/redactie

03 juni 2020

01u57

Bron: ANP 0 Voor een Parijse strafrechtbank hebben gisterenavond volgens schattingen van de politie zo'n 20.000 mensen gedemonstreerd. Daarbij braken rellen uit en zette de politie traangas in. De actievoerders demonstreerden tegen de dood van de 24-jarige zwarte arrestant Adamo Traoré in 2016.

Sommige demonstranten blokkeerden de ringweg van de Franse hoofdstad en staken objecten in brand. De politie riep de actievoerders op zich te verspreiden. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner veroordeelde de rellen op Twitter. "Niets rechtvaardigt de excessen die vanavond in Parijs hebben plaatsgevonden.”

lees verder onder de tweet:

#AdamaTraoré : premières tensions au pied du TGI de Paris. Jets de projectiles, barricades. Les FDO répliquent avec du gaz lacrymogène. Mouvement de foule. pic.twitter.com/vxJ5WjqOOH Raphaël MAILLOCHON(@ Raph_journalist) link

De betoging dinsdag was uitdrukkelijk verboden vanwege de beperkingen die zijn opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te helpen voorkomen. Toch hadden zich duizenden mensen verzameld die de waarheid over Traoré eisten. Hij overleed in 2016 na zijn arrestatie in Beaumont-sur-Oise, ruim 25 kilometer ten noorden van Parijs, in een politiebureau.

In meerdere Franse steden zijn mensen de straat op gegaan om te betogen tegen politiegeweld naar aanleiding van de dood van George Floyd, een zware Amerikaan die vorige week om het leven kwam toen hij werd gearresteerd door witte agenten in de stad Minneapolis. Een van de agenten drukte minutenlang zijn knie in de nek van Floyd, die daardoor geen adem kon krijgen. De man overleed kort daarop in het ziekenhuis.