Duizenden mensen betogen in Sydney tegen klimaatverandering en aanhoudende luchtvervuiling KVE

11 december 2019

12u15

Bron: Belga 0 In de Australische stad Sydney zijn woensdagavond zeker 15.000 mensen op straat gekomen om klimaatmaatregelen te eisen. De stad is al wekenlang in een dikke rook gehuld als gevolg van bosbranden. Volgens de organisatoren namen 20.000 mensen deel aan de manifestatie, die vertrok aan het stadhuis van Sydney. De politie houdt het op 15.000 deelnemers.

De betogers zeggen dat de conservatieve regering dringend werk moet maken van maatregelen die de klimaatverandering tegengaan. Het belang van dergelijke maatregelen is volgens vele inwoners van Sydney de jongste weken erg duidelijk geworden. Als gevolg van de felle bosbranden hangt er al wekenlang een dikke rook boven de havenstad. De mate van luchtvervuiling ligt er elf keer hoger dan het normale "gevaarlijke" niveau.

Heel wat betogers dragen mondmaskers om de felle luchtvervuiling aan de kaak te stellen. De manifestanten hebben ook borden bij met boodschappen als "Klimaatverandering is een noodgeval voor de volksgezondheid" en "Fucking Do Something". "Onze regering doet niets aan het probleem", zegt de 29-jarige betoger Zara Zoe. De 26-jarige Samuel Wilkie noemt de reactie van de regering dan weer "zielig".

Volgens wetenschappers zijn de bosbranden in de regio feller dan andere jaren als gevolg van de aanhoudende droogte en de klimaatverandering. Maar eerste minister Scott Morrison, een verdediger van de Australische mijnindustrie, is er geen verband tussen de bosbranden en het klimaat.

De betogers vragen naast dringende klimaatmaatregelen en acties om de luchtvervuiling tegen te gaan ook meer geld voor de brandweerdiensten.