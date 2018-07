Duizenden mensen betogen in Chicago tegen vuurwapengeweld kv

08 juli 2018

00u46

Bron: Belga 0 In Chicago, in de Amerikaanse staat Illinois, zijn zaterdag duizenden mensen op straat gekomen om te betogen tegen vuurwapengeweld. Chicago is de op twee na grootste stad van de Verenigde Staten en telt het grootste aantal moorden in het land.

De betogers blokkeerden ruim een uur lang de snelweg in Chicago. Het protest werd georganiseerd door Michael Pfleger, een pastoor in het arme stadsdeel South Side. "Vandaag hebben we de aandacht getrokken", aldus Pfleger. "Het volk heeft vandaag gewonnen want de mensen zijn opgedaagd om te zeggen dat ze er genoeg van hebben."

In de eerste zes maanden van dit jaar werden in Chicago 254 moorden en 1.114 schietpartijen geregistreerd. Hoewel het aantal moorden met bijna een kwart gedaald is ten opzichte van dezelfde periode in 2017, blijft Chicago de stad met het hoogste aantal moorden in de VS.

