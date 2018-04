Duizenden mensen betogen in Bilbao voor betere omstandigheden ETA-gevangenen Redactie

21 april 2018

21u16

Bron: Belga 0 In Bilbao, de grootste stad van Spaans Baskenland, hebben duizenden mensen betoogd om betere omstandigheden te vragen voor gevangen ETA-leden. In mei zou de afscheidingsbeweging haar formele ontbinding aankondigen, bijna 60 jaar na haar oprichting in 1959.

De betogers vragen dat de gevangenen worden overgebracht naar hun plaats van afkomst, en dat ze niet honderden kilometers verderop opgesloten worden. Het protest komt een dag nadat de ETA voor het eerst excuses aanbood voor het veroorzaakte leed door aanslagen van de afscheidingsbeweging.

De Spaanse regering wordt gevraagd toestemming te verlenen voor de overbrenging van ETA-gevangenen naar Baskenland, zodat familieleden hen makkelijker kunnen bezoeken. De meeste ETA-gevangenen zijn onderworpen aan een streng detentieregime. Volgens de vereniging Forum Social zitten zowat 300 ETA-leden in gevangenissen in Spanje, Frankrijk en Portugal opgesloten.

De Spaanse regering heeft al laten weten dat gevangenen in verband met ontvoeringen en afpersingen niet hoeven te rekenen op een soepeler detentieregime.