Duizenden mensen betogen in Berlijn tegen "waanzinnig hoge huurprijzen"

06 april 2019

15u39

Verscheidene duizenden mensen betogen zaterdag in Berlijn tegen "waanzinnig" hoge huurprijzen en tegen vastgoedspeculatie. Gelijkaardige betogingen zijn ook in andere steden als München, Keulen, Frankfurt en Mannheim gepland.

In de Duitse hoofdstad kwamen de betogers op de emblematische Alexanderplatz bijeen, vanwaar ze naar naar de wijk Kreuzberg zouden stappen, die op weg is naar gentrificatie, met sinds jaren stijgende huurprijzen. De organisatoren verwachtten minstens 6.000 deelnemers.

"Geen afbraak van bewoonbare panden" riepen de manifestanten, terwijl anderen een bord droegen met daarop "Verrassing! De markt reguleert zichzelf niet". Sommige betogers waren in "vastgoedhaaien" verkleed.

De organisatoren verzamelden zaterdag ook handtekeningen voor een referendum over onteigening, door het stadsbestuur van Berlijn, van vastgoedbedrijven die meer dan 3.000 woningen in eigendom hebben. De manifestanten stellen vooral groepen als Deutsche Wohnen en Vonovia aan de kaak, die duizenden panden opkochten toen de prijzen heel wat lager waren dan in andere Europese steden, om ze dan te verhuren tegen hoge prijzen.

In Berlijn is de prijs van een huurwoning in tien jaar tijd verdubbeld. De stijging heeft te maken met de aantrekkingskracht van de grote steden, waar zich elk jaar tienduizenden Duitsers en Europeanen vestigen zonder dat het woningaanbod volgt.