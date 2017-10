Duizenden mensen betogen in Berlijn tegen intrede van extreemrechts in parlement MV

Bron: Belga 5 Twitter In Berlijn zijn duizenden mensen op straat gekomen om te betogen tegen de intrede van de extreemrechtse partij AfD (Alternative für Deutschland) in de Duitse Bondsdag.

De extreemrechtse partij AfD was een van de grote winnaars bij de Duitse parlementsverkiezingen van 24 september. De partij wist met een score van 12,6 procent voor het eerst zetels in het federaal parlement binnen te halen. Met 94 zetels vormt AfD nu de derde fractie.



Twee dagen voor de eerste zitting van de nieuwe Bondsdag, zijn in Berlijn duizenden mensen op straat gekomen om de anti-immigratie- en de antimoslimretoriek van de partij aan te klagen. Ze droegen borden mee met slogans als "mijn hart klopt voor diversiteit" en "geen racisme in de Bondsdag".



"Als AfD op 24 oktober voor het eerst zijn intrede doet in de Bondsdag, moet men weten dat ons parlement geen plaats is voor racisme, discriminatie en geschiedvervalsing", zo zegt de beweging Campact, die tot de manifestatie van zondag had opgeroepen. "Het enige wat we kunnen doen is betogen en duidelijk maken dat er nog altijd veel mensen zijn die niet voor AfD hebben gestemd", zo verklaarde ook een van de deelnemers aan de protestmars.





