Duizenden manifesteren in Tel-Aviv tegen corona-aanpak regering Israël RL

12 juli 2020

00u04

Bron: Belga, Reuters, The Times of Israel 2 Op het Rabinplein in Tel-Aviv zijn zaterdag duizenden manifestanten samengekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de Israëlische regering. Zij houden het kabinet van premier Benjamin Netanyahu verantwoordelijk voor hun economische problemen.

De politie liet een beperkt aantal mensen toe op het plein, waar volgens de openbare tv-zender Kan 11 zich duizenden mensen hadden verzameld. De meeste manifestanten droegen mondmaskers maar hielden zich niet aan de afstandsregels.

De demonstratie werd georganiseerd door groepen van zelfstandigen, kmo's maar ook artiesten die zich in de steek gelaten voelen door de regering na het verplicht sluiten van hun handelszaken en de openbare plaatsen tijdens de pandemie. Ook studentenverenigingen namen deel. Veel jongeren zijn werkloos en ongerust.

Ik heb 40 mensen in dienst, maar geen inkomen noch vermogen Michal Gaist-Casif, manager van een bedrijf dat licht en geluid verhuurt.

Israël legde half maart een strikte lockdown op. Vanaf eind mei werden sommige beperkingen opgeheven. Een nieuwe stijging van het aantal besmettingen betekende dat sommige restricties deze week opnieuw werden ingevoerd. Zo zijn onder meer bars, nachtclubs, sportzalen en openbare zwembaden weer gesloten.

Ruti Arenfeld, inwoner van Tel-Aviv, vindt dat de regering haar beloften aan kmo's niet nakomt. “De regering zei dat ze hun bedrijven moesten sluiten en dat hebben ze gedaan. Nu moet de regering helpen, voordat het te laat is".

Mensen voelen zich in de steek gelaten. Ze willen dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt Roee Cohen, voorzitter van de Israëlische Vereniging voor Zelfstandig Ondernemers

Werkloosheid

De werkloosheid in Israël is de jongste maanden opgelopen van 3,4 procent in februari naar 27 procent in april om in mei licht terug te vallen naar 23,5 procent. De cijfers van juni zijn nog niet gepubliceerd. Loontrekkenden zonder werk kunnen een werkloosheidsuitkering aanvragen.

Veel zelfstandigen wachten echter al maanden op door de regering beloofde steun en hulpmaatregelen. “Ik heb 40 mensen in dienst, maar geen inkomen noch vermogen”, zegt Michal Gaist-Casif. Ze is manager van een licht- en geluidverhuur.

De regering van Netanyahu heeft slechts de helft van een maanden geleden toegezegd steunpakket van ongeveer 26 miljard euro besteed. Afgelopen donderdag kondigde de premier dan ook nieuwe uitkeringen aan, die komend jaar als een sociaal vangnet moet dienen.

De verontwaardiging onder de manifestanten is echter groot. Roee Cohen, voorzitter van de Israëlische Vereniging voor Zelfstandig Ondernemers, verwijt de regering niet doortastend genoeg te handelen. “Mensen voelen zich in de steek gelaten. Ze zijn woedend en willen dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt”.

Coronacijfers

Vrijdag kondigde het ministerie van Volksgezondheid een recordaantal nieuwe besmettingen aan, meer dan 1.500. Israël, met circa 9 miljoen inwoners, tekende op 21 februari zijn eerste Covid-19-zaak op eigen bodem op. Sindsdien werden meer dan 36.000 infecties vastgesteld, en meer dan 350 doden.



Meer beelden van het protest

