Duizenden manifestanten voor antiracistische betoging in Italiaanse stad Macerata KVE

10 februari 2018

20u19

Bron: Belga 0 Enkele duizenden mensen hebben vandaag in Macerata gedemonstreerd tegen het fascisme en racisme. In de Italiaanse stad schoot vorige week een man vanuit een rijdende auto op buitenlanders.

De manifestatie was georganiseerd door ngo's, vakbonden en antifascistische verenigingen. In Macerata daagden enkele duizenden mensen op. Volgens de politie verliep de betoging vreedzaam en rustig.

Ook in andere steden in Italië, zoals Milaan en Piacenza, kwamen mensen op straat om te protesteren tegen het groeiende racisme. Daar kwam het tot enkele korte opstootjes tussen de honderden demonstranten en de politie.

Het incident in Macerata vond precies een week geleden plaats. Een neofascist opende vorige zaterdag uit racistische motieven vanuit een rijdende auto her en der in de stad het vuur op Afrikanen. Zes mensen liepen daarbij verwondingen op.

Meer over Macerata

samenleving

discriminatie

racisme