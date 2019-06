Duizenden manifestanten betogen voor homorechten in Warschau kv

09 juni 2019

03u19

Bron: Belga 0 In de Poolse hoofdstad Warschau hebben gisteren onder de slogan ‘Freedom, Equality, Love’ (‘Vrijheid, Gelijkheid, Liefde’) duizenden mensen deelgenomen aan een manifestatie voor gelijke rechten voor homo's en lesbiennes.

Op beelden van lokale televisiestations is een zee van regenboogvlaggen te zien die langzaam door het centrum van de stad trekt. De mars gebeurde met de goedkeuring van de burgemeester van Warschau, Rafal Trzaskowski. Die verklaarde nadien dat het voor hem belangrijk is dat Warschau een "open en tolerante stad" is, wat volgens de man vandaag de dag ook effectief het geval is. Hij bedankte voorts de ambassades van verschillende westerse landen die het evenement ondersteunden.

De conservatieve regering in Polen verwerpt het idee van gelijke rechten voor koppels van hetzelfde geslacht, die als een bedreiging voor het traditionele gezin worden gezien. Ook binnen de samenleving heersen nog heel wat vooroordelen.