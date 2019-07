Duizenden kwallen aangespoeld op stranden Lanzarote KVDS

12 juli 2019

12u28 0 Op de stranden van Famara en Teguise in het noorden van het Spaanse vakantie-eiland Lanzarote zijn deze week duizenden kwallen aangespoeld. Een eerste golf kwam afgelopen weekend op de stranden terecht en woensdag kwam er nog een tweede golf bij.

De reddingsdiensten - Consorcio de Seguridad y Emergencias - maakten een filmpje van de dode dieren. Er zijn waarschuwingsborden voor toeristen geplaatst.

Stroming

Op het getroffen strand in Teguise mag door de sterke stroming sowieso niet gezwommen worden. In Famara wel en daarom is daar de rode vlag gehesen, wat betekent dat baden verboden is. Dat is intussen een gele vlag geworden, wat baders alleen wijst op potentieel gevaar. Surfbedrijven gaan gewoon door met de lessen en enkele surfers zijn al door kwallen gestoken.





De dieren zouden afkomstig zijn van Alegranza, een van de kleinere eilanden van de Canarische Eilanden, waar een grote kolonie kwallen leeft. Het gebeurt wel vaker dat die in Lanzarote terechtkomen door de stroming, zeker bij slecht weer. Dat zegt chef Enrique Espinosa van de Consorcio de Seguridad y Emergencias. Ook in het zuiden van Lanzarote spoelen soms kwallen aan, maar in mindere mate. De laatste keer was in maart.





Hulpdiensten zijn intussen begonnen met het opruimen van de dode dieren.