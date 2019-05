Duizenden Kroaten betogen tegen abortus AV

25 mei 2019

17u34

Bron: Belga 0 Duizenden mensen hebben in drie Kroatische steden betoogd tegen abortus. In het overwegend katholieke land worden de rechten inzake voortplanting volgens vrouwenrechtenmilitanten steeds meer bedreigd.

In Zagreb, de hoofdstad van Kroatië, kwamen ongeveer 5.000 betogers bijeen op de jaarlijkse ‘Mars voor het Leven’. Duizenden andere tegenstanders van abortus manifesteerden in Split en Zadar. Tijdens de mars in Zagreb probeerden een tiental vrouwenrechtenverdedigers de mars te blokkeren, volgens de autoriteiten. Een aantal van hen zou gearresteerd zijn door de politie.

In een land met een van de laagste abortuscijfers in Europa, hebben de tegenstanders van abortus onlangs een juridische overwinning behaald met mogelijks verreikende repercussies. In maart 2017 verwierp het Constitutionele Hof van Kroatië de poging van de katholieke kerk om de wet te schrappen die abortus legaliseert. De rechtbank beval wel dat het parlement in Kroatië tegen het voorjaar van 2019 een nieuwe versie van de abortuswet moet schrijven. Dat vonnis betekende een overwinning voor de kerk, die sterk gericht is tegen abortus.

Religieuze druk

Abortus is tot de tiende week van de zwangerschap toegelaten volgens de wetgeving in Kroatië, maar onder religieuze druk weigeren steeds meer artsen de ingreep uit te voeren.

Paus Franciscus sprak zich vandaag opnieuw uit tegen abortus, ook als de foetus zwaar ziek of misvormd is. "Niemand kan als onverenigbaar met het leven beschouwd worden", zei het hoofd van de katholieke Kerk op een conferentie die het Vaticaan onder het motto "Ja aan het leven" organiseerde. "Abortus is nooit het antwoord", aldus Franciscus.