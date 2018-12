Duizenden klimaatbetogers trekken door Berlijn en Keulen KVDS

01 december 2018

22u00

Bron: Belga 0 In de Duitse steden Berlijn en Keulen zijn duizenden mensen op straat gekomen voor een klimaatmars. De initiatiefnemers telden 36.000 deelnemers, maar volgens de politie waren het er minder dan de helft. De demonstranten eisen dat Duitsland snel stopt met elektriciteit op te wekken uit kolen.

Maandag begint in Polen een nieuwe VN-klimaattop. In de aanloop daarnaar zijn er klimaatoptochten in verschillende landen. Morgen zondag is er ook een betoging in Brussel. De top in Polen is belangrijk omdat de uitvoering van het Klimaatverdrag van Parijs uit 2015 er in regels moet worden gegoten.





In Berlijn spraken de organisatoren van 16.000 deelnemers aan de optocht, terwijl de politie er ruim 5.000 telde. In Keulen telden de initiatiefnemers dan weer 20.000 mensen en de politie circa 10.000. In Keulen werd ook het behoud van het Hambach-bos geëist, waar energiebedrijf RWE bruinkool wil ontginnen.

