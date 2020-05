Duizenden Italiaanse artsen komen op straat om hervormingen te eisen SVM

29 mei 2020

18u14

Bron: Belga 3 In heel Italië hebben artsen en studenten geneeskunde gemanifesteerd om een onderwijshervorming in hun sector te eisen. Ze willen onder andere meer beurzen voor specialisaties.

In Milaan gooiden enkele honderden jonge huisartsen en studenten hun witte kledij op de grond. In Rome speelden zich gelijkaardige taferelen af voor het parlement. De protestbeweging vond plaats in 21 Italiaanse steden, zoals Napels, Bologna, Genua, Turijn, Firenze en Palermo.

Jonge artsen en studenten leverden een grote bijdrage in de strijd tegen het coronavirus. Ze willen dat hun werk opgewaardeerd wordt.

“Geen helden”

"Tegen 2025 vertrekt meer dan 60 procent van de specialisten en algemene artsen met pensioen. Gezien het huidige gezondheidsbeleid zal er niet genoeg personeel zijn om hen te vervangen. Het recht op verzorging en gezondheid van alle burgers zal zo in gevaar komen", stelt de organisatie van de protesten in een persbericht.

"We aanvaarden niet meer om helden genoemd te worden, want verzorgen is een keuze van het dagelijks leven voor ons. We willen geen applaus, we willen enkel dat onze rechten worden erkend", klinkt het nog.

