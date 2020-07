Duizenden inwoners van Melbourne opnieuw in lockdown AW

04 juli 2020

15u51

Bron: Belga 0 Duizenden inwoners van Melbourne zullen vanaf vandaag ten minste vijf dagen in thuis moeten blijven, een maatregel van de autoriteiten om de pandemie van het coronavirus te bestrijden na het verschijnen van nieuwe gevallen in de tweede stad van het land.

Na de ontdekking van 108 nieuwe gevallen van coronavirus in de zuidoostelijke staat Victoria , werden honderden politieagenten ingezet om inperkingsmaatregelen in negen torengebouwen af te dwingen. "Er wonen heel veel kwetsbare mensen in deze torens", zei Daniel Andrews, de premier van de staat Victoria, zaterdag tegen de media.



De nieuwe inperkingsmaatregelen in het noorden van Melbourne zouden volgens de autoriteiten een "grote logistieke uitdaging" vormen, waaronder het sturen van voedsel naar ongeveer 3.000 inwoners en het permanent inschakelen van ten minste 500 politieagenten.

Noodzakelijke verplaatsingen

Om de coronavirusepidemie in te dammen, kondigde Andrews dinsdag aan dat ongeveer 30 buurten in Melbourne in lockdown zouden worden gezet tot 29 juli. Bewoners mogen alleen hun huis uit om te werken of naar school te gaan, te sporten of voedsel en andere benodigdheden te kopen.

Tot dusverre heeft Australië ongeveer 7.800 gevallen geregistreerd, waaronder honderd doden voor een bevolking van 25 miljoen inwoners.