Duizenden inwoners Gazastrook betogen aan Israëlische grens: 2 doden en 99 gewonden SPS

30 maart 2019

15u30

Bron: ANP 0 Bij de protestacties aan de grens tussen Israël en de Gazastrook zijn vandaag twee Palestijnen gedood en 99 gewond geraakt. Dat zegt de Palestijnse afdeling van de hulpverleningsorganisatie Rode Halve Maan. Volgens de organisatie zijn mensen door traangas onwel geworden of door kogels of traangasgranaten getroffen.

De Palestijnen in de overbevolkte Gazastrook eisen terugkeer naar plaatsen waar hun families woonden in toenmalig Palestina, voor ze in de jaren 40 werden verdreven voor de vestiging van de Joodse staat, Israël. Er zijn al lang betogingen langs het hek, maar Palestijnen hebben extra protestacties aangekondigd bij de herdenking daarvan, van 30 maart tot 15 mei.

Bij de botsingen langs de grens zijn in een jaar tijd bijna 270 Palestijnen en één Israëlische militair gedood. Duizenden zijn gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger hebben zich zaterdag naar schatting 30.000 Palestijnen langs de hekwerken opgesteld om te demonstreren. Ze gooien daarbij met stenen en explosieven naar de hekwerken.

In de strook wonen bijna twee miljoen mensen, de meesten zonder bestaansmogelijkheden of toekomst. Ze zitten er met 5000 mensen per vierkante kilometer opeengepropt. Schoon drinkwater is schaars en stroom is er naar schatting 4 uur per dag.