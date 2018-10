Duizenden Hondurese migranten hernemen tocht richting VS RPM

21 oktober 2018

16u23

Bron: Belga 0 Duizenden migranten van Hondurese afkomst hernemen vandaag hun tocht richting de Verenigde Staten vanuit de stad Ciudad Hidalgo, in het zuiden van Mexico. Dat hebben journalisten ter plaatse vastgesteld.

Duizenden mensen uit het Centraal-Amerikaanse Honduras zijn op de vlucht voor het bendegeweld, de corruptie en de werkloosheid in hun land. Ze doorkruisten al Guatemala en willen nu ook door Mexico trekken, om zo de VS te bereiken.

De Mexicaanse overheid had donderdag nog geprobeerd om vierduizend mensen te blokkeren op een brug aan de grens. Maar toch zijn heel wat migranten erin geslaagd het Mexicaanse grondgebied te bereiken, door een rivier over te steken die een natuurlijke grens vormt tussen Mexico en Guatemala. Die migranten lijken nu vastbesloten om hun weg voort te zetten. "Niemand zal ons tegenhouden, na alles wat we gedaan hebben om hier te raken", zegt een 21-jarige man die samen met zijn vrouw en baby probeert de VS te bereiken.

Zowat duizend anderen, onder wie vrouwen en kinderen, stonden deze ochtend nog altijd vast op de brug aan de Mexicaanse grens. Mexico heeft zaterdag wel al beslist om de grens open te stellen voor de vrouwen en kinderen in de "migrantenkaravaan". Zij kunnen vervolgens naar een onderkomen worden gebracht in Tapachula, op zowat 40 km van Ciudad Hidalgo.