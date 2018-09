Duizenden Guatemalteken eisen aftreden president Morales Redactie

21 september 2018

05u01

Bron: Belga, AD 1 Duizenden demonstranten hebben in Guatemala het ontslag geëist van president Jimmy Morales . Professoren, studenten, landbouwers en activisten verzamelden zich in het historische centrum van de hoofdstad Guatemala-Stad.

Aanleiding voor de protesten zijn de pogingen van Morales om een einde te maken aan het door de Verenigde Naties gefinancierde onderzoek naar corruptie, onder leiding van de Colombiaan Iván Velásquez.

Velásquez staat aan het hoofd van de Commissie tegen Corruptie en Straffeloosheid in Guatemala (Cicig) en heeft in die rol al talloze politici, oud-politici en invloedrijke Guatemalteken aangeklaagd, evenals de zoon en de broer van de president. In augustus eiste Velásquez bovendien dat de immuniteit van Morales zou worden opgeheven vanwege beschuldigingen van illegale campagnefinanciering. Hij zou voor zijn verkiezing in 2015 een miljoen dollar aan niet-gedeclareerde campagnegelden hebben ontvangen.

Ongewenst

Daarop besloot Morales het mandaat voor de VN-commissie niet met nog eens twee jaar te verlengen en gaf hij Velásquez en diens medewerker tot volgend jaar september om de werkzaamheden af te ronden. Vervolgens verbood de president de Colombiaan twee weken geleden naar het land terug te keren, nadat die voor besprekingen naar de VS was gevlogen. Het Guatemalteekse constitutionele hof oordeelde zondag dat hij wel welkom is, maar het bleef toch onduidelijk of Velásquez nog kon terugkeren.

De betogers in Guatemala-Stad riepen leuzen tegen Morales en zijn regering en voor Velásquez. "Jimmy en Sandra, treed af, jullie zijn deel van de maffia", stond er op een spandoek dat verwees naar de president en zijn minister van Buitenlandse Zaken Sandra Jovel.

"Duizenden Guatemalteken steunen de strijd tegen straffeloosheid en corruptie, we willen een eerlijk Guatemala, in vrede en met kansen voor iedereen", schreef ex-minister van Binnenlandse Zaken Francisco Rivas op Twitter.

"Het is een algemeen gevoel van afwijzing van een regering die niet in staat is gebleken om het land goed te leiden" zei Paul Briere, parlementslid van de oppositie die ook deelnam aan de straatprotesten.

En plaza central, junto a miles de guatemaltecos, expresando el apoyo a la lucha contra la impunidad y corrupción, porque queremos una Guatemala, incluyente, en paz, justa y que le brinde oportunidades de desarrollo a todos los guatemaltecos. pic.twitter.com/8TI0hgbIXF Francisco Rivas(@ _FranciscoRivas) link