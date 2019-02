Duizenden gedenken moord op Russische oppositiepoliticus Boris Nemtsov KVE

24 februari 2019

18u02

Bron: Belga 0 Duizenden mensen hebben vandaag tijdens een mars in Moskou de moord op de Russische oppositiepoliticus Boris Nemtsov herdacht. Die werd op 27 februari 2015 vlakbij het Kremlin doodgeschoten. De organisatoren spraken over 8.000 deelnemers aan de mars, de politie hield het op 6.000.

Volgens oppositiepoliticus Ilja Jasjin was het geen treurmars, maar een betoging voor democratische hervormingen en een politieke demonstratie tegen de Russische president Vladimir Poetin en voor een vrij Rusland. De familie van Nemtsov is er niet over te spreken dat vier jaar na de feiten de breinen achter de moord nog altijd niet gevat zijn. De speurders zouden naar verluidt informatie achterhouden over de stand van het onderzoek.

Nemtsov was een scherpe criticus van Poetin. Volgens de Russische speurders wordt de vermoedelijke opdrachtgever van de moord, Roeslan Moechoedinov, sinds 2015 internationaal opgespoord. Zijn motief is niet duidelijk. De moordenaar werd in juli 2017 tot 20 jaar cel veroordeeld. Vier mannen kregen wegens hun betrokkenheid bij de feiten gevangenisstraffen tussen 11 en 19 jaar.