Duizenden Fransen willen afscheid nemen van oud-president Chirac

29 september 2019

15u30

Voor het Hôtel des Invalides in Parijs staan duizenden mensen in de regen te wachten om afscheid te nemen van oud-president Jacques Chirac. De staatsman overleed donderdag op 86-jarige leeftijd. Aan de ingang van de Saint-Louis-des-Invalideskerk staat de kist van Chirac, bedekt door de Franse vlag. Aan een muur hangt een groot portret van de oud-president, en rond de kist staan Franse en Europese vlaggen opgesteld.

De kist werd eerder vandaag met een konvooi van bij hem thuis naar les Invalides gebracht. Daar werd om 14 uur een interreligieuze plechtigheid gehouden om Chirac te herdenken. De ceremonie werd ook bijgewoond door familieleden zoals dochter Claude en kleinzoon Martin. Zijn weduwe Bernadette was er niet bij.

Volgens een AFP-journalist is de wachtrij honderden meters lang. Het rouwregister in het Franse presidentieel paleis is van donderdag tot zaterdagavond al zowat 5.000 keer getekend. Uit een zondag gepubliceerde Ifop-peiling blijkt dat de Fransen Chirac beschouwen als de beste president van de Vijfde Republiek, op gelijke hoogte met Charles de Gaulle.

Nationale rouw

Chirac was van 1995 tot 2007 president en na François Mitterrand de langstzittende president van Frankrijk. Chirac overleed donderdag in het bijzijn van zijn naasten. Hij kampte met gezondheidsproblemen en was de afgelopen jaren nauwelijks meer in het openbaar gezien.

Morgen is een dag van nationale rouw in Frankrijk. Om 12 uur vindt er een dienst plaats in de Parijse Saint-Sulpicekerk. Verschillende buitenlandse staats- en regeringsleiders, onder wie ook de Belgische premier Charles Michel, maken er hun opwachting. Chirac wordt morgen in besloten kring begraven in de Parijse wijk Montparnasse bij zijn dochter Laurence, die drie jaar geleden overleed.