Duizenden Fransen verwacht op protestmars tegen antisemitische moord Parijs: "Wat nazi's niet konden, heeft crapuul met zelfde haat nu wel gedaan" TT

28 maart 2018

16u27

Bron: Le Parisien, Reuters 16 In Parijs worden vanavond duizenden demonstranten verwacht voor een stille optocht tegen het antisemitisch geweld in Frankrijk. De 'witte mars' komt er na de brutale moord vorige week op de 85-jarige Mireille Knoll, die als kind ontsnapte aan de Holocaust.

Vrijdag werd het lichaam van de 85-jarige Knoll ontdekt in haar appartement in Parijs. De joodse vrouw was met elf messteken om het leven gebracht, en haar lichaam was in brand gestoken. Twee mannen zijn dit weekend aangehouden en in beschuldiging gesteld voor moord met voorbedachte rade met het antisemitisch karakter als verzwarende omstandigheid.

De moord bracht een schokgolf teweeg door Frankrijk, dat de grootste joodse gemeenschap van West-Europa kent. Het antisemitisch geweld in Frankrijk neemt hand over hand toe, klaagt de joodse gemeenschap al langer aan. Dat nu een weerloze dame van 85 jaar, die bovendien de Holocaust overleefd heeft, het leven laat bij anti-joods geweld, is voor velen de druppel. Haïm Korsia, grootrabbijn van Frankrijk, zei dat "wat de nazi's niet konden, heeft crapuul met dezelfde haat nu wel gedaan".

"Kanker die het land niet mag wegvreten"

Ook politici reageren geschokt. President Emmanuel Macron sprak vanmiddag op de herdenking van de agent die vrijdag bij een terreuraanval werd gedood over "hetzelfde barbaars obscurantisme" als het radicale islamisme.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb gaf toe dat "mijn generatie dacht dat na de Holocaust, die een schok voor de wereld was, dit soort systematische aanvallen niet meer mogelijk waren". Hij sprak over een "kanker die het land niet mag wegvreten".

Knoll wist toen ze negen jaar oud was, te ontsnappen aan de beruchte razzia in 1942, waarbij de Parijse politie meer dan 13.000 joden oppakte en gevangen zette in een stadion, voordat ze werden doorgestuurd naar de vernietigingskampen. Meer dan 4.000 van hen waren kinderen. Minder dan honderd Joden die in het stadion hadden gezeten overleefden de kampen.

Extreemlinks en -rechts niet welkom

Ondertussen is wel een discussie ontstaan over wie welkom is op de mars vanavond, die om 18.30 uur begint. Politici van alle partijen hebben hun komst aangekondigd, waaronder ook Marine Le Pen van het Front National, maar ook Jean-Luc Mélenchon van het extreemlinkse La France Insoumise.

Maar de organisatoren van de mars, het Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif, Representatieve Raad van joodse Instellingen in Frankrijk, red.) vinden dat noch Le Pen noch Mélenchon welkom zijn. Volgens het Crif maakt "de oververtegenwoordiging van antisemieten zowel bij extreemlinks als extreemrechts" dat beide partijen "te vermijden" zijn.

De zoon van Mireille Knoll zegt echter dat iedereen vanavond welkom is. "Het Crif doet aan politiek, ik open mijn hart", zei Daniel Knoll vanmiddag op tv. "Iedereen die een moeder heeft zal dat begrijpen. Dit heeft betrekking op alle mensen, het is ondraaglijk dat iemand vandaag de dag in Frankrijk op zo'n verschrikkelijke manier moet sterven."

Knoll wordt vandaag begraven in Bagneux, net ten zuiden van Parijs. Ook in Lyon, Marseille en Straatsburg vinden er vanavond stille optochten plaats.

Meer over Frankrijk

gezondheid

ziekten

kanker

Holocaust

Crif

Parijs