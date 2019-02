Duizenden Fransen onder wie ook Macron betogen tegen antisemitisme lva

20 februari 2019

01u10

Bron: Belga 0 In onder meer Parijs en Rijsel zijn dinsdag duizenden Fransen op straat gekomen om te protesteren tegen het opflakkerende antisemitisme in Frankrijk. Ook tal van Franse politici, onder wie president Emmanuel Macron, demonstreerden mee.

In het noordoosten van Frankrijk werden dinsdag zo'n tachtig graven van de joodse begraafplaats in de gemeente Quatzenheim geschonden. De prefectuur van het departement Bas-Rhin veroordeelde de "afschuwelijke antisemitische daad" krachtig. Naar aanleiding van het incident stonden er dinsdag in diverse Franse steden bijeenkomsten gepland tegen de toename van het antisemitisme.

Macron bezocht dinsdagavond het monument van de Shoah in de Franse hoofdstad en legde er bloemen neer. "De Republiek staat als een blok overeind", benadrukte de president.

"Bijeenkomen, dat is noodzakelijk om aan te klagen wat onaanvaardbaar is", zei premier Edouard Philippe even later. Edouard was een van de talrijke politici die betoogden aan de zijde van gewone burgers in tientallen steden in Frankrijk, van Marseille tot Straatsburg. In de Franse hoofdstad kwam een grote massa bijeen op de Place de la République.