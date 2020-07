Duizenden Fransen eren neergeslagen buschauffeur kv

08 juli 2020

23u21

Bron: Belga 6 In Bayonne, in het zuiden van Frankrijk, zijn vanavond naar schatting 6.000 mensen op straat gekomen om hun steun te betuigen aan een buschauffeur, die na een conflict over mondmaskers hersendood is geslagen

In verscheidene grote steden - onder meer in Parijs, Straatsburg en Bordeaux - hielden bussen om 19.30 uur een minuut halt.



De agressie op de buschauffeur heeft in Frankrijk voor heel wat beroering gezorgd. De man weigerde zondag in Bayonne passagiers mee te nemen die de verplichte mondmaskers niet droegen en ook geen kaartjes hadden. Daarop werd hij aangevallen en raakte hij zwaargewond aan het hoofd. De chauffeur is hersendood verklaard.



Intussen zijn vier verdachten voor de agressie opgepakt.