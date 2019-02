Duizenden Franse gele hesjes voor het vijftiende weekend op rij weer de straat op bvb

23 februari 2019

19u37

Bron: ANP 0 Duizenden zogenoemde gele hesjes hebben vandaag voor het vijftiende opeenvolgende weekend in Parijs en andere Franse steden tegen de regering gedemonstreerd. De politie heeft tientallen demonstranten opgepakt.

Ongeveer 11.600 mensen sloten zich aan bij de protesten in het hele land, waarvan ongeveer 4.000 in de hoofdstad, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat was iets meer dan de 10.200 van vorige week. In Parijs demonstreerden toen 3.000 mensen.

In Parijs pakte de politie veertien mensen op, maar de meeste demonstranten liepen vreedzaam door de rijkere wijken van de hoofdstad, omringd door veel politie. In de centrale stad Clermont-Ferrand pakte de politie vijftien mensen op tijdens de mars waaraan volgens de politie 2.500 gele hesjes aan deelnamen.



De protesten begonnen midden november over de stijgende brandstofprijzen en de kosten van levensonderhoud, maar veranderde in een bredere beweging tegen president Emmanuel Macron en zijn hervormingen.

Meer over Parijs