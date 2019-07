Duizenden extreem-rechtse hooligans verstoren Poolse pride ses

21 juli 2019

16u09

Bron: CNN 1 In Bialystok in Polen werd zaterdag voor het eerst een LGBTQ Pride georganiseerd. Maar de gemoedelijke en vrolijke sfeer die zo eigen is aan prides kreeg een donker randje. Duizenden nationalistische voetbalfans en leden van extreem-rechtse groeperingen verstoorden de mars door met stenen en glazen flessen te gooien.

In de stad in het noordoosten van Polen liepen zaterdagmiddag ongeveer 1000 mensen mee in de allereerste Pride van de stad. Wat voor de LGBTQ-gemeenschap een historische dag moest worden, eindigde in mineur. Zo’n 4000 nationalistische voetbalfans en leden van extreem-rechtse groeperingen reageerden met geweld op de mars. Zakken bloem en andere voorwerpen werden vanuit de ramen van enkele huizenblokken uit het communistisch tijdperk op de demonstranten gegooid. Volgens de politiewoordvoerder van Bialystok, Tomasz Krupa, leidde het geweld tot 20 arrestaties.

Op de dag van de pride stonden volgens cijfers van de politie zo’n 39 protesten gepland, waarvan de meerderheid tegen de pride. Hierbij ging het wel om vreedzame evenementen, zoals een familiepicknick en openluchtgebed naast de kathedraal van Bialystok. De aartsbisschop van de stad riep op om deel te nemen aan die evenementen om de christelijke waarden te verdedigen.

De stad met 298.000 inwoners bevindt zich in de conservatieve Podlaskie regio, en is de uitvalsbasis van Polens grootste rechtse partij ‘Wet en Rechtvaardigheid’. In de aanloop naar de verkiezingen in oktober stelde partijleider Jaroslaw Kaczynski de strijd voor gelijke rechten voor de LGBTQ-gemeenschap gelijk aan “een aanval op het gezin”.