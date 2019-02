Duizenden Europese beleggers online opgelicht door internationale bende KVE

26 februari 2019

20u04

Bron: Belga 0 In Europa zouden enkele duizenden beleggers voor zowat 100 miljoen euro per jaar zijn opgelicht door criminele machinaties. Dat meldde de Oostenrijkse federale politie vandaag. De internationale bende wordt ervan beschuldigd haar slachtoffers geld te hebben afhandig gemaakt via online trading platforms voor opties, cryptogeld en soortgelijke financiële producten. Bij het onderzoek waren ook speurders uit Duitsland, Bulgarije en Tsjechië betrokken.

De slachtoffers werden voornamelijk geworven via sociale netwerken en oproepen vanuit zelf opgerichte callcenters. De potentiële klant werd volgens de federale politie ervan overtuigd dat er weinig risico was bij de transacties en dat vanaf bepaalde bedragen een verzekering tegen kapitaalverlies in werking zou treden.

Na eerste aanbetalingen was het virtuele depot door verschillende transacties gegroeid. Het personeel van de callcenters had de klanten afgeraden van geld op te nemen en hen overhaald om nieuwe investeringen te doen. In werkelijkheid stroomde het aanbetaalde geld naar een netwerk voor witwassen, dat uit schermbedrijven en fictieve ondernemingen bestond.

De speurders doorzochten volgens de federale politie onlangs in de Bulgaarse Sofia 21 bedrijven. Daarbij werden enkele terabytes aan data, bedrijfsdocumenten en een geldbedrag van zes cijfers in beslag genomen. Bovendien werden in totaal 14 rekeningen teruggevonden en een hoofdverdachte gearresteerd.