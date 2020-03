Duizenden euro's dwarrelen over straat na brand in flat Den Bosch Bertjan Kers

22 maart 2020

10u50

Bron: AD.nl 4 Naar schatting honderdduizenden euro’s dwarrelden over straat na een brand op de tweede verdieping van een flat in het Nederlandse Den Bosch. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Een vrouw is gewond naar een ziekenhuis gebracht.

De brand is waarschijnlijk gesticht in een woning op de tweede verdieping van de flat. Volgens de eerste berichten zou de vrouw van een balkon zijn gevallen. De politie heeft één iemand opgepakt.

Tien politieauto’s

De brandweer werd rond kwart over twee gealarmeerd, nadat er tien minuten daarvoor eerst een ambulance richting de flat ging. De politie was in groten getale aanwezig. Agenten hebben geprobeerd om zo veel mogelijk geld op te rapen. Volgens getuigen raapten ze zakken vol biljetten op. Het geld lag werkelijk overal: op het gras onder geparkeerde auto’s, in de struiken en op het dak van de ingang van de flat.

Politie was eerder bij de flat

Eerder op de avond was er volgens buurtbewoners al een incident in of bij de flat waarvoor de politie naar de Klokkenlaan moest komen. Het is onduidelijk of de twee incidenten met elkaar te maken hebben.