Duizenden Esten op straat voor fakkeltocht van extreemrechts

25 februari 2020

01u41

Bron: Belga, AFP

In de Estse hoofdstad Tallinn zijn duizenden aanhangers van de extreemrechtse partij EKRE op straat gekomen voor een fakkeltocht naar aanleiding van de onafhankelijkheidsdag. De deelnemers hadden fakkels, Estse vlaggen en vlaggen van de noordse god Odin mee. Die vlag is een attribuut van een groep die aanleunt bij neonazi's en die is opgericht in buurland Finland in 2015.