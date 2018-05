Duizenden Engelse vrouwen misten borstonderzoek door computerfout: "Tot 270 vrouwen leven hierdoor minder lang" kg

02 mei 2018

15u27

Bron: Reuters 0 In 2009 werden zo’n 450.000 Engelse vrouwen niet uitgenodigd voor een preventief onderzoek naar borstkanker omwille van een computerfoutje. De blunder had kolossale gevolgen, verklaarde de Britse minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt op dinsdag. “Sommige mensen in die groep hadden vandaag nog geleefd als de fout niet had plaatsgevonden.”

In 2009 werden duizenden uitnodigingen echter niet verstuurd, omdat het computersysteem achter de uitnodigingen het liet afweten. De fout kwam pas in januari van dit jaar aan het licht, waardoor talloze vrouwen ondertussen te laat hun diagnose hebben gekregen.

135 tot 270 levens ingekort

“Tragisch genoeg zijn er mensen in deze groep die vandaag nog geleefd hadden als de fout niet had plaatsgevonden”, zei minister Hunt. Naar schatting werden de levens van 135 tot 270 vrouwen op die manier ingekort.

Vrouwen in Engeland worden vanaf hun vijftigste elke drie jaar uitgenodigd voor een borstonderzoek. Daarmee kunnen de eerste tekenen van kanker op tijd worden opgespoord, wat de prognose van de patiënten kan verbeteren.

Onderzoek

De meeste vrouwen in de groep zijn ondertussen zeventigplussers.“Voor hen en anderen is het ontzettend akelig om te weten dat je je uitnodiging niet op tijd hebt gekregen, en absoluut vreselijk om te horen dat je een geliefde verloren hebt, of gaat verliezen, door een administratieve fout,” voegde Hunt toe.

Er werd een onderzoek gestart naar de omstandigheden van de computerfout.