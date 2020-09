Duizenden Duitsers betogen voor opvang migranten uit Griekenland Redactie

20 september 2020

18u12

Bron: Belga 2 In Berlijn en andere Duitse steden zijn vandaag duizenden mensen de straat opgegaan om te eisen dat Duitsland en de Europese Unie (EU) meer vluchtelingen en migranten uit Griekenland opvangen.

De centrale eis is dat de Duitse regering meer migranten en vluchtelingen opneemt. Volgens de betogers wil een reeks deelstaten en steden dit doen, maar stuiten zij op een blokkering op nationaal niveau.

"We hebben ruimte", "laat de mensen komen", was op spandoeken te zien. Volgens de politie waren er in Berlijn 5.000 betogers. Er waren ook optochten in Keulen, München en Leipzig.